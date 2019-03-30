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Жизнь

Ученые назвали продукт, подавляющий рак груди

Потребление 57 граммов грецких орехов в день в течение двух недель способно подавить экспрессию генов при подтвержденном раке молочной железы. Так считают ученые из Университета Маршалла США), пишет «Российская газета».

Женщина, грудь.
Женщина, грудь.
СС0

Ученые пришли к выводу, что грецкие орехи могут не только замедлить рост рака молочной железы, но и уменьшить риск его возникновения у мышей. Поэтому они предположили, что это поможет избежать рака молочной железы у женщин.

Для клинического исследования отобрали 10 женщин с соответствующим диагнозом и сделали биопсию. После их случайным образом поделили на две группы: в одной женщины ежедневного употребляли по две унции грецкого ореха в день, а другая была контрольной. Через две недели всем пациентам удалили опухоль и снова взяли образцы ткани.

Выяснилось, что экспрессия 456 идентифицированных генов была значительно изменена в опухоли из-за потребления грецкого ореха. Наблюдалось подавление путей, отвечающих за размножение и миграцию клеток.

Это дало основание сделать вывод, что грецкие орехи могут подавить рост опухоли и повысить шанс на выживание при раке молочной железы. Для клинического подтверждения этого факта потребуются масштабные исследования.

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