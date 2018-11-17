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Ученый назвал слово года в России

Проректор по науке Государственного института русского языка им. А. Пушкина Михаил Осадчий назвал «шпиль» словом 2018 года, сообщает агентство городских новостей «Москва». На втором месте — слово «пенсионный».

Горячий сентябрь-2016. Дом "Под Шпилем".
Горячий сентябрь-2016. Дом "Под Шпилем".
Михаил Хаустов

Михаил Осадчий,
проректор по науке Государственного института русского языка им. А. Пушкина:

Главные факторы, влияющие на выбор слова, — это ощутимый и объяснимый рост частотности использования в текущем году и наличие символического смысла, значимого для общества. Слово «шпиль» до 2018 года было одним из относительно редко используемых, в 2018 году оно стало одним из самых популярных. На его основе возникли мемы, шутки, отражающие ироническое отношение российского общества к теме поездок Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери.

Причины популярности слова «пенсионный» ясны — изменения в пенсионном законодательстве стали главным событием в России в этом году.

Осадчий подчеркнул, что выбор этих слов — его личное решение. Он также добавил, что более всего на выбор слова влияют социальные сети.

Ранее СМИ сообщали о том, что составители Оксфордского словаря назвали toxic («токсичный») словом 2018 года.

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