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Жизнь

Ученые назвали страны, в которых человечество сможет пережить апокалипсис

Лишь три государства в мире подходят на роль «Ноева ковчега», если на Земле все же случится апокалипсис. Эти места должны быть высокоразвитыми и изолированными, пишет Naked Science со ссылкой на Risk Analysis.

"Апокалипсис сегодня", 1979. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола.
"Апокалипсис сегодня", 1979. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола.
buzzfeed.com

Новозеландские ученые Мэтт Бойд и Ник Уилсон провели анализ мест, где можно пережить всемирную катастрофу, в частности пандемию. Именно ее Бойд и Уилсон считают наиболее вероятным сценарием апокалипсиса, к которому могут привести открытия в области биотехнологии.

Какая-то часть человечества сможет выжить даже при неблагоприятном течении глобального кризиса, если правильно выберет место, в котором можно его переждать. Таким местом мог бы стать достаточно крупный остров или островное государство, потому что возбудители болезней не смогут преодолеть водный барьер.

В качестве потенциальных убежищ Уилсон и Бойд рассматривали независимые суверенные государства, не имеющие сухопутных границ (и не связанные мостами) с другими странами, с населением более 250 тысяч человек.

Учитывалось географическое положение, наличие природных ресурсов, а также политические и социальные особенности общества. Итогом работы стал список из 20 государств, которые ранжировали по шкале от нуля (непригодное для выживания) до одного (наиболее пригодное).

Самыми приемлемыми для проживания и построения нового общества стали Австралия (оценка 0,71), Новая Зеландия (0,68) и Исландия (0,64). «Это страны с высоким ВВП, самодостаточные в производстве продуктов и добыче энергии, а также достаточно отдаленные от других государств», — говорят ученые.

Остальные страны (среди которых — Япония, Барбадос, Куба, Ямайка, Фиджи) получили не более 0,5 по шкале, разработанной учеными.

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