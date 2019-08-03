Ученые назвали возраст, в котором секс приносит вред

Пять лет ученые проводили исследования среди 2200 человек в возрасте от 57 до 85 лет. Они выяснили, что секс опасен для мужчин после 60-ти лет. Но по иронии именно в этом возрасте о полезен для женщин.

Интимные отношения приносят вред мужскому сердцу, так как от этого увеличивается риск развития различных заболеваний. Противоположная ситуация с сексуальной жизнью женщин преклонного возраста. Секс полезен для их сердечно-сосудистой системы, предохраняя от инфаркта примерно на 45%.

Также ученые сообщили, что за время пятилетнего эксперимента от секса умерли около 1% участников.