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Жизнь

Ученые назвали возраст, в котором секс приносит вред

Американские ученые выяснили, когда интимные отношения людей начинают вредить, пишет «Газета».

Секс
Секс
СС0

Пять лет ученые проводили исследования среди 2200 человек в возрасте от 57 до 85 лет. Они выяснили, что секс опасен для мужчин после 60-ти лет. Но по иронии именно в этом возрасте о полезен для женщин.

Интимные отношения приносят вред мужскому сердцу, так как от этого увеличивается риск развития различных заболеваний. Противоположная ситуация с сексуальной жизнью женщин преклонного возраста. Секс полезен для их сердечно-сосудистой системы, предохраняя от инфаркта примерно на 45%.

Также ученые сообщили, что за время пятилетнего эксперимента от секса умерли около 1% участников.

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