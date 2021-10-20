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Жизнь

Ученые: новый штамм COVID-19 из Великобритании может быть опаснее дельта-штамма

Ученые предупредили мир о появлении «потомка» индийского штамма ковида в Великобритании, ссылается РИА «Новости» на зарубежный источник.

Коронавирус.
Коронавирус.
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Вариант AY.4.2 вирусологи, отслеживавшие генетическую эволюцию «дельты», обнаружили недавно.

При этом штаммом инфицированы уже 10% жителей Великобритании, доложили эксперты — Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона.

Они заявили: выявленная мутация на 10−15% заразнее «своего предшественника, который все еще доминирует в мире». Речь идет о SARS-CoV-2, на который приходится большая доля ковидных пациентов.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уточнили, что этот штамм будет «захватывать» планету в ближайшие месяцы — пока очередная мутация не станет конкурентоспособнее.

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