Ученые: новый штамм COVID-19 из Великобритании может быть опаснее дельта-штамма

Ученые предупредили мир о появлении «потомка» индийского штамма ковида в Великобритании, ссылается РИА «Новости» на зарубежный источник.

Вариант AY.4.2 вирусологи, отслеживавшие генетическую эволюцию «дельты», обнаружили недавно.

При этом штаммом инфицированы уже 10% жителей Великобритании, доложили эксперты — Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона.

Они заявили: выявленная мутация на 10−15% заразнее «своего предшественника, который все еще доминирует в мире». Речь идет о SARS-CoV-2, на который приходится большая доля ковидных пациентов.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уточнили, что этот штамм будет «захватывать» планету в ближайшие месяцы — пока очередная мутация не станет конкурентоспособнее.