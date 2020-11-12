Ученые объяснили, почему не стоит брать смартфон в постель ночью

Выключать смартфон на ночь особенного смысла нет, но не брать аппарат с собой в постель — с точки зрения психологии оправдано. Об этом агентству «Прайм» сообщили в Роскачестве со ссылкой на авторитетные исследования.

«Если вы используете телефон в постели перед сном, включайте ночной режим в настройках телефона. Эта опция может называться по-разному (Режим чтения у Xiaomi, Night Shift у iPhone), она изменяет спектр свечения на более желтый, снижая тем самым нагрузку на глаза», — отмечает Алеся Боровикова, руководитель пресс-службы Роскачества.

При этом важно отметить, что, хотя такой режим и снижает нагрузку на глаза, он не устраняет целиком главную проблему, вызывающую нарушение сна — само свечение экрана.

Рекомендуется либо отключать телефон перед сном, либо просто им не пользоваться за час до сна.