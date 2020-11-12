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Жизнь

Ученые объяснили, почему не стоит брать смартфон в постель ночью

Выключать смартфон на ночь особенного смысла нет, но не брать аппарат с собой в постель — с точки зрения психологии оправдано. Об этом агентству «Прайм» сообщили в Роскачестве со ссылкой на авторитетные исследования.

Смартфон.
Смартфон.
СС0

«Если вы используете телефон в постели перед сном, включайте ночной режим в настройках телефона. Эта опция может называться по-разному (Режим чтения у Xiaomi, Night Shift у iPhone), она изменяет спектр свечения на более желтый, снижая тем самым нагрузку на глаза», — отмечает Алеся Боровикова, руководитель пресс-службы Роскачества.

При этом важно отметить, что, хотя такой режим и снижает нагрузку на глаза, он не устраняет целиком главную проблему, вызывающую нарушение сна — само свечение экрана.

Рекомендуется либо отключать телефон перед сном, либо просто им не пользоваться за час до сна.

«Также не следует оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Пусть лучше он немного разрядится к утру, но зато не будет риска, что это негативно скажется на сроке службы аккумулятора», — заключила Боровикова".

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