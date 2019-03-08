Ученые выяснили, почему Земля каждые 100 тысяч лет покрывается ледниками

Земля начала покрываться ледовыми шапками каждые 100 тысяч лет из-за почти полной остановки «конвейера» течений у берегов Антарктики и резкого понижения доли СО2 в атмосфере, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Science.

По данным геологов, современный ледниковый период в истории Земли начался примерно 2,6 млн лет назад. Площадь оледенения и температуры поверхности Земли на всем его протяжении не были постоянными — то есть ледники постоянно отступали и наступали. Эти циклы связаны с «качаниями» орбиты Земли, меняющими то, как много тепла получают полюса и умеренные широты.

Другие геологи и климатологи считают, что на самом деле эти резкие изменения климата связаны с земными факторами, такими как перестройки «конвейера» течений в мировом океане или резкое повышение или понижение доли СО2 в атмосфере.

Ученые полагают, что в первой половине ледникового периода длина этих циклов составляла около 40 тысяч лет. Примерно 1,2 млн лет назад ситуация резко изменилась, и оледенения и оттепели начали сменять друг друга каждые 100 тысяч лет. Почему так произошло, неизвестно.

Исследователь Адам Хасенфратц из Высшей технической школы Швейцарии изучил образцы осадочных пород со дна Атлантического океана и обнаружил, что глубинные и приповерхностные воды Атлантики раньше активно перемешивались, что мешало «захоронению» больших количеств СО2 в океане.

Примерно 1,2−1,1 млн лет назад, картина резко изменилась — различия между слоями океана начали быстро расти, и глубинные слои вод почти перестали подниматься к его поверхности. Это должно было привести к резкому уменьшению доли СО2 в атмосфере из-за того, что он оказывался в глубинных слоях воды.

Исследователи отмечают, что перемешивания воды между глубинными и поверхностными слоями океана происходит и сегодня. Если это продолжится, то они могут не только замедлить глобальное потепление, но и повлиять на климат самым непредсказуемым образом уже в ближайшие столетия.