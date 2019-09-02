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Жизнь

Ученые объяснили, почему женщину невозможно переспорить

Ученые из Швеции рассказали, почему мужчинам бесполезно спорить с женщинами. Исследования показали, что у прекрасной половины человечества память на детали и факты лучше, чем у мужчин, сообщает Рен ТВ со ссылкой на The Daily Mail.

Сильные женщины.
Сильные женщины.
fishki.net.

Ученые провели 617 исследований с 1973 по 2013 год. Они задействовали более 1,2 млн добровольцев. Выяснилось, что женщины прекрасно запоминают, как «кто сказал и что», а также «где это было» и другие детали. От них не ускользнет даже то, что произошло на прошлой неделе.

Особенно хорошо женщины запоминают специфику, особенности разговора, мельчайшие детали, даже предметы обстановки и психологическое состояние партнера. Единственное, что может ухудшить эпизодическую память — недостаток сна, депрессия или возраст.

Исследование также показывает, что женщины лучше запоминают лица и запахи. Зато мужчины крепче усваивают информацию, связанную с пространственной обработкой.

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