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Жизнь

Ученые обнаружили старинный клад по книге президента Туркмении

Туркменские ученые обнаружили клад на месте исторического города Мехне, который в своей книге описывал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка алабая.
kremlin.ru

Государственное агентство «Туркменистан сегодня».Агентство пишет, что всего была обнаружена 91 серебряная монета. На 47 из них виднеется надпись с именем Абага-хана, еще на 36 — имя Аргун. На обратной стороне монет виднеются изображения льва и похожего на быка существа. На основе этих надписей ученые предполагают, что монеты принадлежат к XIII веку нашей эры, пишет Lenta.Ru.

Исторический город

Город Мехне описан во втором томе книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути», выпущенной в 2018 году. В ней он рассказывает об исторических местах и важности их изучения.

Первый том этой книги был опубликован в 2017 году. Название произведения стало девизом 2018 года, а его презентация прошла в различных странах СНГ, Европы и Саудовской Аравии.

Фильм и пьеса

По книге снят фильм и поставлена пьеса, а по мотивам рассказов, вошедших в издание, украсили столичную площадь к Новому году.

О президенте-писателе и рэпере

Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет Туркмению с конца 2006 года. В 2017 году во второй раз победил на выборах президента с результатом 94,27%. В связи с новыми поправками в конституции Туркмении, Гурбангулы Бердымухамедов будет править семь лет вместо пяти установленных ранее.

Он известен как автор более 50 изданных в Туркмении книг.

В марте учеников школ туркменской столицы обязали приобрести книги Бердымухамедова и сдать их в учебное заведение, пишет mail.ru. Книги, которые ученики передадут в собственность школ, используют для оформления специальных стендов — выставок президентских книг. Каждое учебное заведение столицы будет обязано организовать у себя такую выставку.

Также президент Туркмении написал книгу про лошадей. Она называется «У коня есть и преданность, и веселье».

В июле 2018 года Бердымухамедов спел песню в стиле рэп со своим внуком.

Сейчас президент работает над своей 55-й книгой. Она посвящена щенкам породы алабай.

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