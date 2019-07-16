Ученые обнаружили старинный клад по книге президента Туркмении

Туркменские ученые обнаружили клад на месте исторического города Мехне, который в своей книге описывал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Государственное агентство «Туркменистан сегодня».Агентство пишет, что всего была обнаружена 91 серебряная монета. На 47 из них виднеется надпись с именем Абага-хана, еще на 36 — имя Аргун. На обратной стороне монет виднеются изображения льва и похожего на быка существа. На основе этих надписей ученые предполагают, что монеты принадлежат к XIII веку нашей эры, пишет .

Исторический город

Город Мехне описан во втором томе книги президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан — сердце Великого Шелкового пути», выпущенной в 2018 году. В ней он рассказывает об исторических местах и важности их изучения.

Первый том этой книги был опубликован в 2017 году. Название произведения стало девизом 2018 года, а его презентация прошла в различных странах СНГ, Европы и Саудовской Аравии.

Фильм и пьеса

По книге снят фильм и поставлена пьеса, а по мотивам рассказов, вошедших в издание, украсили столичную площадь к Новому году.

О президенте-писателе и рэпере

Гурбангулы Бердымухамедов возглавляет Туркмению с конца 2006 года. В 2017 году во второй раз победил на выборах президента с результатом 94,27%. В связи с новыми поправками в конституции Туркмении, Гурбангулы Бердымухамедов будет править семь лет вместо пяти установленных ранее.

Он известен как автор более 50 изданных в Туркмении книг.

В марте учеников школ туркменской столицы обязали приобрести книги Бердымухамедова и сдать их в учебное заведение, пишет mail.ru. Книги, которые ученики передадут в собственность школ, используют для оформления специальных стендов — выставок президентских книг. Каждое учебное заведение столицы будет обязано организовать у себя такую выставку.

Также президент Туркмении написал книгу про лошадей. Она называется «У коня есть и преданность, и веселье».

В июле 2018 года Бердымухамедов спел песню в стиле рэп со своим внуком.

Сейчас президент работает над своей 55-й книгой. Она посвящена щенкам породы алабай.