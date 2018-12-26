Ученые обнаружили в Антарктиде самый мощный и самый опасный вулкан на Земле

По данным ученых, под 2-километровым слоем льда находится самый крупный вулканический регион на Земле с самом плотной концентрацией вулканов. Его нашли при помощи наземной техники и авиарадаров.
Самый крупный из кратеров превосходит по своим размерам американский Йеллоустоунский вулкан, который до этого момента считали самым опасным на планете.
Теперь ученые хотят выяснить, насколько активны эти вулканы: извержение может сильно дестабилизировать ледяные щиты региона, которые уже пострадали от глобального потепления. Утечка огромного количества талых вод в Антарктику может вызвать существенное повышение уровня моря.
Кроме вулканов, ученые обнаружили подо льдом несколько ранее не известных озер.