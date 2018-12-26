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Ученые обнаружили в Антарктиде самый мощный и самый опасный вулкан на Земле

Шотландские ученые обнаружили под льдом Антарктиды 91 ранее неизвестный вулкан. Один из них превзошел по размерам Йеллоустонский супервулкан, пишет mir24.tv со ссылкой на The Geological Society.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде.
patriarchia.ru

По данным ученых, под 2-километровым слоем льда находится самый крупный вулканический регион на Земле с самом плотной концентрацией вулканов. Его нашли при помощи наземной техники и авиарадаров.

Самый крупный из кратеров превосходит по своим размерам американский Йеллоустоунский вулкан, который до этого момента считали самым опасным на планете.

Теперь ученые хотят выяснить, насколько активны эти вулканы: извержение может сильно дестабилизировать ледяные щиты региона, которые уже пострадали от глобального потепления. Утечка огромного количества талых вод в Антарктику может вызвать существенное повышение уровня моря.

Кроме вулканов, ученые обнаружили подо льдом несколько ранее не известных озер.

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