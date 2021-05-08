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Жизнь

Ученые определили самые агрессивные породы собак

Ученые из Финляндии определили самых агрессивных собак и факторы, влияющие на такое поведение животных, пишет Ferra.ru.

Злая собака.
Злая собака.
angolenko.com.ua.

Ученые из Хельсинкского университета изучили данные 9270 собак. 1791 из них вела себя агрессивно по отношению к людям. Агрессивным поведением исследователи считали лай, рычание и кусание.

Как оказалось, на это влияют несколько факторов: пожилой возраст, пол (мужской), страх, небольшой размер тела, отсутствие контактов с другими собаками, «эффект первого питомца», порода.

Исследователи рассказали, что пожилые и небольшие собаки с большей вероятностью будут агрессивными. Наиболее «злыми» породами оказались шелти, пудели, той-терьеры и цвергшнауцеры.

«Эффект первого питомца» оказался, пожалуй, самым неожиданным фактором. Он говорит о том, что у хозяина собаки до этого не было питомца.

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