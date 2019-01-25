Ученые опровергли миф зависимости климата от солнечной активности

Периодические изменения климата на севере Атлантического океана, между Исландской депрессией и Азорским антициклоном, названные осцилляцией, отвечают за суровость зим в Европе.
Считалось, что эти изменения связаны с 11-летним циклом солнечной активности. Однако новое исследование доказывает, что все совпадения случайны, пишет bfm.ru.
Исследователи продемонстрировали, что до середины 1960-х годов влияние Солнца на осцилляцию никак не прослеживается, хотя есть слабая корреляция после этой временной точки.
Таким образом, причина изменений кроется в самой атмосфере Земли, а не в космических явлениях, утверждают ученые.