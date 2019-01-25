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Жизнь
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Ученые опровергли миф зависимости климата от солнечной активности

Группа ученых из США и Канады пришла к выводу, что масштабные периодические изменения климата в Северном полушарии Земли не зависят от солнечной активности, как считалось ранее, сообщается на Phys.org.

Земля из космоса. МКС.
Земля из космоса. МКС.
СС0

Периодические изменения климата на севере Атлантического океана, между Исландской депрессией и Азорским антициклоном, названные осцилляцией, отвечают за суровость зим в Европе.

Считалось, что эти изменения связаны с 11-летним циклом солнечной активности. Однако новое исследование доказывает, что все совпадения случайны, пишет bfm.ru.

Исследователи продемонстрировали, что до середины 1960-х годов влияние Солнца на осцилляцию никак не прослеживается, хотя есть слабая корреляция после этой временной точки.

Таким образом, причина изменений кроется в самой атмосфере Земли, а не в космических явлениях, утверждают ученые.

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