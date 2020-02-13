Ученые пытаются объяснить загадочные радиоволновые сигналы из Космоса

Астрономы разных стран обсуждают источник радиоволн, обнаруженный на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли, сообщает ТВ Центр.

Загадочные сигналы из глубин космоса — быстрые импульсы очень узкого диапазона и длительностью ровно 5 миллисекунд, но с колоссальной мощностью, эквивалентной энергии, которую Солнце излучает за десятки тысяч лет.

Радиосигнал повторяется в 16-дневном цикле: активность первые четыре дня, затем 12 суток тишины. Астрофизики допустили, что подобные импульсы — продукт технологической деятельности высокоразвитой внеземной цивилизации. Например, их может создавать корабль, который мгновенно перемещается на огромные расстояния.

Первые быстрые сигналы радиотелескопы «услышали» в 2001 году. Но без внимания они оставались еще 6 лет. Столько времени понадобилось на то, чтобы признать: это не было техническим сбоем в одном из приборов.

Теперь астрономы выяснили, что некоторые из зафиксированных импульсов следуют четкому графику.

Большинство ученых однако считают, что инопланетные корабли тут ни при чем. Подобные быстрые радиосигналы могут излучать магнетары. Это малоизученный тип нейтронных звезд.

В диаметре они не превышают 30 километров. Но масса большинства из них превышает массу Солнца, а сильные магнитные поля позволяют давать короткие, но очень мощные импульсы в разных диапазонах, в том числе и радио. Вполне объяснима и периодичность сигналов.