Ученые показали на видео пролет самолета через эпицентр урагана

Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) показали пролет самолета через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане.

Запись сделали 1 сентября, когда ураган достиг пятой, высшей категории по шкале Саффира-Симпсона.

INSIDE THE EYE OF HURRICANE DORIAN - #NOAA42 Kermit flies through Category 5 Hurricane #Dorian on 09/01/19 morning mission (credit: Ian Sears, NOAA). Forecasts and advisories at https://t.co/3phpgKMZaS, preparation tips at https://t.co/ZUC1oGAvw6 #FlyNOAA pic.twitter.com/iclEmItCtb — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) 2 сентября 2019 г.

Ураган нанес наибольший ущерб на севере Багамских островов — там серьезно повреждены или разрушены 13 тысяч домов. Жертвами урагана стали пять человек.

После того как ураган пройдет Багамские острова, он приблизится на опасное расстояние к юго-восточному побережью США.

Утром 3 сентября «Дориан» ослабел до третьей категории. Максимальная скорость ветра составляет 195 км/ч. В настоящее время ураган «ослаб» до второй категории, но стихия продолжает бушевать в районе Багамских островов.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил свой запланированный визит в Польшу, заявив, что принял это решение из-за надвигающегося на США урагана «Дориан», пишет polit.ru. Вместо главы государства в Варшаву поехал вице-президент Майк Пенс.