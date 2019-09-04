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Жизнь

Ученые показали на видео пролет самолета через эпицентр урагана

Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) показали пролет самолета через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане.

Ураган, вид из космоса.
Ураган, вид из космоса.
Сергей Рязанский, vk.com/sergeyiss

Запись сделали 1 сентября, когда ураган достиг пятой, высшей категории по шкале Саффира-Симпсона.

Ураган нанес наибольший ущерб на севере Багамских островов — там серьезно повреждены или разрушены 13 тысяч домов. Жертвами урагана стали пять человек.

После того как ураган пройдет Багамские острова, он приблизится на опасное расстояние к юго-восточному побережью США.

Утром 3 сентября «Дориан» ослабел до третьей категории. Максимальная скорость ветра составляет 195 км/ч. В настоящее время ураган «ослаб» до второй категории, но стихия продолжает бушевать в районе Багамских островов.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил свой запланированный визит в Польшу, заявив, что принял это решение из-за надвигающегося на США урагана «Дориан», пишет polit.ru. Вместо главы государства в Варшаву поехал вице-президент Майк Пенс.

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