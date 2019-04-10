Ученые показали первую в мире фотографию черной дыры

О результатах работы, проделанной с помощью глобальной сети телескопов, названной Event Horizon Telescope, астрономы рассказали на пресс-конференции Европейской комиссии и Европейского исследовательского совета.

Исследователи получили изображение «тени» черной дыры — темной области на фоне видимого излучения, соответствующей горизонту событий. Этот объект располагается в галактике на расстоянии 53 миллиона световых лет от Земли. Кроме того, ученые пытались также получить фотографию компактного радиоисточника Стрельца A*, находящегося в центре Млечного пути и также являющегося черной дырой.

В Event Horizon Telescope входят восемь обсерваторий по всему миру, которые, по словам астронома Майкла Бремера (Michael Bremer), все вместе действуют как один телескоп диаметром 10 тысяч километров. Это позволяет значительно увеличить разрешение получаемых снимков и уровень их детализации.