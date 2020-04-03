Ученые посчитали, сколько жизней сможет спасти карантин и изоляция

Без мер по социальному разобщению, предпринятых в большинстве стран, COVID-19 мог бы убить до 40 миллионов человек в 2020 году. Таковы данные ученых Имперского колледжа в Лондоне, пишет «РГ».

Исследователи предупреждают, что правительствам придется принимать «сложные решения». В своих расчетах они использовали математическое моделирование, подсчитав, что количество смертей может быть уменьшено вдвое, если люди сократят свои социальные контакты на 40%, а пожилые люди — на 60.

Они подсчитали, что, если еще более интенсивное, широкомасштабное социальное дистанцирование будет осуществляться на ранней стадии и будет устойчивым — путем сокращения 75% межличностных контактов — это может спасти 38,7 миллиона жизней.

Ученые посоветовали поддерживать социальное дистанцирование в той или иной степени, пока не появятся вакцины.