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Жизнь

Ученые потренировались на хомяках и доказали эффективность масок

Медицинские маски показали свою эффективность для защиты от коронавируса — к такому выводу пришли ученые из Гонконга. Они провели эксперименты на хомяках, сообщает ТАСС.

Хомяк.
Хомяк.
Открытые источники.

Грызунов поместили в клетку, где с помощью вентиляторов моделировалась ситуация распространения вируса от больных зверьков к здоровым.

В качестве перегородок использовали обычные хирургические маски.

В случае отсутствия перегородок коронавирусная инфекция в течение недели передалась к восьми из 12 здоровых хомяков. При установке масочного барьера опасную инфекцию подхватили всего двое животных.

Кроме того, в случае отсутствия барьера значительно усиливалась вирусная нагрузка на организм животного, пишет bfm.ru. Ранее некоторые специалисты высказывали скептические доводы относительно эффективности масок в борьбе с COVID-19.

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