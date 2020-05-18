Ученые потренировались на хомяках и доказали эффективность масок

Медицинские маски показали свою эффективность для защиты от коронавируса — к такому выводу пришли ученые из Гонконга. Они провели эксперименты на хомяках, сообщает ТАСС .

Грызунов поместили в клетку, где с помощью вентиляторов моделировалась ситуация распространения вируса от больных зверьков к здоровым.

В качестве перегородок использовали обычные хирургические маски.

В случае отсутствия перегородок коронавирусная инфекция в течение недели передалась к восьми из 12 здоровых хомяков. При установке масочного барьера опасную инфекцию подхватили всего двое животных.

Кроме того, в случае отсутствия барьера значительно усиливалась вирусная нагрузка на организм животного, пишет bfm.ru. Ранее некоторые специалисты высказывали скептические доводы относительно эффективности масок в борьбе с COVID-19.