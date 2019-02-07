Ученые предсказали климатический хаос на Земле

Канадские ученые пришли к выводу, что таяние льдов Арктики и Антарктики вызовет непредсказуемые температурные перепады по всему земному шару к 2100 году, сообщают « Известия » со ссылкой на портал EurekAlert.

Из-за таяния ледников значительное количество талой воды из Гренландии и ледяного щита Антарктиды попадет в Мировой океан. Это изменит уровень его нагрева по всему миру. По расчетам ученых, к 2100 году средняя температура воздуха повысится на 3−4 градуса.

Согласно выводам ученых, наиболее быстрое повышение уровня моря может произойти между 2065 и 2075 годами.

По мере того, как теплая талая вода будет поступать в океаны, основные океанические течения (например, Гольфстрим) будут значительно ослаблены. Это приведет к повышению температуры воздуха в высоких частях Арктики, Восточной Канады и Центральной Америки, а также к снижению температуры в северо-западной Европе на другой стороне Атлантики.

Ученые считают, что нынешняя глобальная климатическая политика не учитывает всех последствий таяния ледяного покрова, которые могут произойти в будущем. Специалисты настаивают, что необходимо радикально снижать выбросы вредных веществ в окружающую среду, чтобы избежать печальных последствий для всего мира.