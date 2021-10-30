Ученые предупредили о крупнейших магнитных бурях

Облако магнитной плазмы с 30 октября вызвало крупнейшие за несколько лет магнитные бури, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

Пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале.

По совокупности силы и продолжительности магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет, цитирует сообщение лаборатории РИА Новости.

Первый контакт магнитного поля Земли с выброшенной Солнцем плазмой должен был произойти днем 30 октября. Скорость облака составляет около 800 км/с, и его удар запустит возмущения магнитосферы примерно на двое суток.

28 октября произошло несколько вспышек на Солнце. Самая крупная относится к классу X1.0. С 2018 года таких зарегистрировано всего две.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.