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1 декабря
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Жизнь

Ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе

В последние 20 лет масштабы тепловых аномалий в Центральной Азии усугубляются. Это Такие выводы сделала международная группа климатологов из Южной Кореи, Японии, США и Китая, опубликованное в журнале Science, пишет РИА Новости.

Песок. Пустыня.
Песок. Пустыня.
СС0

Из-за глобального потепления засушливое Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню, подобно тем, что расположены на юго-западе США.

Ученые проанализировали данные годичных колец хвойных деревьев за 260 лет и смогли отследить волны тепла, а также получить сведения о влажности почвы. Так выяснилось, что в последние годы периоды жары становятся все более масштабными.

Как рассказал один из соавторов исследования Дэлиан Чен, волны тепла приводят к значительной потере воды в почве. Когда почва влажная, испарения от нее охлаждают воздух у поверхности, а когда влаги нет — тепло уходит в воздух.

По словам ученых, климатическая ситуация в Центральной Азии достигает точки невозврата, а в экосистеме происходят разрушительные перемены, которые могут привести к вымиранию некоторых видов животных.

Это изменение климата может повлиять и на другие атмосферные процессы, связанные с климатом во всем мире.

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