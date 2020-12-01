Ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе

Из-за глобального потепления засушливое Монгольское плато превращается в бесплодную пустыню, подобно тем, что расположены на юго-западе США.
Ученые проанализировали данные годичных колец хвойных деревьев за 260 лет и смогли отследить волны тепла, а также получить сведения о влажности почвы. Так выяснилось, что в последние годы периоды жары становятся все более масштабными.
Как рассказал один из соавторов исследования Дэлиан Чен, волны тепла приводят к значительной потере воды в почве. Когда почва влажная, испарения от нее охлаждают воздух у поверхности, а когда влаги нет — тепло уходит в воздух.
По словам ученых, климатическая ситуация в Центральной Азии достигает точки невозврата, а в экосистеме происходят разрушительные перемены, которые могут привести к вымиранию некоторых видов животных.
Это изменение климата может повлиять и на другие атмосферные процессы, связанные с климатом во всем мире.