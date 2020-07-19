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Жизнь

Ученые предупредили о расколе Африки из-за образования нового океана

В будущем Землю может ожидать рождение нового океана. Об этом заявили ученые, проанализировав движение тектонических плит в Африке, — пишет News.ru.

Африка.
Африка.
unsplash.com

Тектонические плиты планеты двигаются в разных направлениях друг от друга, в результате чего Африка будет медленно распадаться на две части, предупредили исследователи.

Между частями континента возникнет новый водный бассейн. Такое станет возможно примерно через 5−10 млн лет, поскольку подобные громадные объекты могут раскалываться со скоростью до 1,2 см за один год.

Африка с борта МКС
Африка с борта МКС
Олег Кононенко/ Роскосмос

Уже сейчас ученые фиксируют на поверхности Африки длинную 56-километровую трещину в пустыне Эфиопии. Она была обнаружена в 2005 году.

Таким же образом из-за расхождения африканской и арабской тектонических плит образовались Красное море и Аденский залив.

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