Ученые предупредили о расколе Африки из-за образования нового океана

Тектонические плиты планеты двигаются в разных направлениях друг от друга, в результате чего Африка будет медленно распадаться на две части, предупредили исследователи.
Между частями континента возникнет новый водный бассейн. Такое станет возможно примерно через 5−10 млн лет, поскольку подобные громадные объекты могут раскалываться со скоростью до 1,2 см за один год.
Уже сейчас ученые фиксируют на поверхности Африки длинную 56-километровую трещину в пустыне Эфиопии. Она была обнаружена в 2005 году.
Таким же образом из-за расхождения африканской и арабской тектонических плит образовались Красное море и Аденский залив.