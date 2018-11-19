Ученые предупреждают, на Алтае медведи не залегли в берлоги и все еще «шатаются»

Жители Алтая замечают бурых медведей, которые, не смотря на холода и снег, не спешат впадать в спячку. Ученые из Алтайского биосферного заповедника заметили вокруг Телецкого озера на прошедшей неделе шатающихся «косолапых».

Специалисты обнаружили сразу в нескольких местах на территории заповедника следы медведей на свежевыпавшем снегу. Пару раз даже наблюдали их и визуально.

Так 17 ноября 2018 года, при установке камеры фотоловушки в береговой части Телецкого озера старший научный сотрудник Юрий Калинкин обратил внимание на скопление воронов у берега:

Отъехав на лодке, я увидел взлетевшего орлана-белохвоста и около десятка воронов, по краю курума (каменные россыпи на склонах или на плоских поверхностях гор) через кусты, ухая, убегал крупный медведь.

Около Яйлю последний раз медведя замечали 12 ноября. 14 ноября госинспектор Александр Пономарев видел свежие следы на устье реки Аю-Кечпес. Гости одного из сотрудников заповедника, проезжая 14 ноября через перевал между селами Ускуч и Верх-Бийск (Чойский и Турочакский районы Республики Алтай), наблюдали бредущего вдоль трассы крупного медведя.

Юрий Калинкин,

териолог Алтайского биосферного заповедника:

Очевидно, что случаи незалегания в спячку к настоящему времени на Алтае не единичны. Внешне животные выглядят нормально для этого периода. В голодные для медведей 2008, 2014 годы не наблюдалось такого позднего их бродяжничества, невзирая на прошедшие сильные морозы, выпавший снег. Вероятно, животные чувствуют, что они не готовы к зимовке и продолжают искать пищу, которую они теперь могут найти только у поселков или добывая других диких животных.

По мнению Калинкина этих медведей, пока рано считать шатунами, они сильно припозднились, но тем не менее еще могут успешно залечь в спячку. Без залегания в спячку медведи зимой выжить не смогут, слишком энергозатратен процесс добывания пищи и их объекты охоты более приспособлены к зимним условиям обитания и чаще всего будут легко уходить от преследования.

По сведениям научного отдела Алтайского заповедника, подобный голодный год и позднее залегание медведей было отмечено в 1932 году