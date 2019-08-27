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Жизнь

Ученые просят барнаульцев не закармливать голубей до смерти

Ученые-орнитологи просят жителей Барнаула не кормить птиц хлебом, потому что они плохо переваривают этот продукт. Переедание может обернуться для пернатых смертью, пишет ГТРК «Алтай».

Голуби.
Голуби.
Михаил Хаустов

Мертвых птиц барнаульцы замечают на тротуарах в центре города, а недавно трупы голубей вылавливали из фонтана на ул. Молодежной. Рядом с фонтаном теперь есть табличка, которая призывает горожан не кормить птиц в сквере.

Руководитель центра помощи диким животным «Ноев ковчег», ветеринарный врач Артем Кучер объяснил, что причиной смерти птиц бывают отравления химикатами, вирусные болезни и переедание хлеба.

Лучше всего подкармливать голубей нежареными семенами подсолнуха или зерном пшеницы. Это вреда пернатым не принесет, уверен ветеринар.

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