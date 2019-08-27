Ученые просят барнаульцев не закармливать голубей до смерти

Ученые-орнитологи просят жителей Барнаула не кормить птиц хлебом, потому что они плохо переваривают этот продукт. Переедание может обернуться для пернатых смертью, пишет ГТРК «Алтай».

Мертвых птиц барнаульцы замечают на тротуарах в центре города, а недавно трупы голубей вылавливали из фонтана на ул. Молодежной. Рядом с фонтаном теперь есть табличка, которая призывает горожан не кормить птиц в сквере.

Руководитель центра помощи диким животным «Ноев ковчег», ветеринарный врач Артем Кучер объяснил, что причиной смерти птиц бывают отравления химикатами, вирусные болезни и переедание хлеба.

Лучше всего подкармливать голубей нежареными семенами подсолнуха или зерном пшеницы. Это вреда пернатым не принесет, уверен ветеринар.