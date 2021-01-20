Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Ученые «расшифровали» наркотические лечебные смеси древних майя

Ученые из Университета штата Вашингтон смогли впервые определить содержимое контейнеров, принадлежавших древним народам майя. Они были обнаружены во время раскопок и предположительно использовались для хранения лекарств, пишет «Экология регионов».

Латинская Америка.
Латинская Америка.
Андрей Лихобабин

Контейнеры представляют собой подобие колбы с характерным рисунком по зубчатому краю. Захоронениям около тысячи лет, они находятся на полуострове Юкатан. Ученые выяснили, что в них содержатся наркотические смеси.

В составе остатков, обнаруженных в 14 миниатюрных сосудах, принадлежащих майя, есть мексиканская календула. Обнаруженные сосуды содержат химические следы, идентифицировать которые удалось с помощью современных технологий.

Во многих присутствуют два вида высушенного табака. Ученые считают, что, скорее всего, эта смесь использовалась как лекарственный состав.

Есть много научных данных, подтверждающих, что к табаку добавлялись и другие растения, и полученные в результате смеси использовались в медицинских или религиозных целях.

Исследователи намерены получить доступ к более древним контейнерам, в которых хранятся костные останки людей майя. Используя уникальную методику, они хотят провести исследование органических остатков, сохранившихся в зубном налете.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость