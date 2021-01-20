Ученые «расшифровали» наркотические лечебные смеси древних майя

Ученые из Университета штата Вашингтон смогли впервые определить содержимое контейнеров, принадлежавших древним народам майя. Они были обнаружены во время раскопок и предположительно использовались для хранения лекарств, пишет «Экология регионов».

Контейнеры представляют собой подобие колбы с характерным рисунком по зубчатому краю. Захоронениям около тысячи лет, они находятся на полуострове Юкатан. Ученые выяснили, что в них содержатся наркотические смеси.

В составе остатков, обнаруженных в 14 миниатюрных сосудах, принадлежащих майя, есть мексиканская календула. Обнаруженные сосуды содержат химические следы, идентифицировать которые удалось с помощью современных технологий.

Во многих присутствуют два вида высушенного табака. Ученые считают, что, скорее всего, эта смесь использовалась как лекарственный состав.

Есть много научных данных, подтверждающих, что к табаку добавлялись и другие растения, и полученные в результате смеси использовались в медицинских или религиозных целях.

Исследователи намерены получить доступ к более древним контейнерам, в которых хранятся костные останки людей майя. Используя уникальную методику, они хотят провести исследование органических остатков, сохранившихся в зубном налете.