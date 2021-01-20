Ученые «расшифровали» наркотические лечебные смеси древних майя

Контейнеры представляют собой подобие колбы с характерным рисунком по зубчатому краю. Захоронениям около тысячи лет, они находятся на полуострове Юкатан. Ученые выяснили, что в них содержатся наркотические смеси.
В составе остатков, обнаруженных в 14 миниатюрных сосудах, принадлежащих майя, есть мексиканская календула. Обнаруженные сосуды содержат химические следы, идентифицировать которые удалось с помощью современных технологий.
Во многих присутствуют два вида высушенного табака. Ученые считают, что, скорее всего, эта смесь использовалась как лекарственный состав.
Есть много научных данных, подтверждающих, что к табаку добавлялись и другие растения, и полученные в результате смеси использовались в медицинских или религиозных целях.
Исследователи намерены получить доступ к более древним контейнерам, в которых хранятся костные останки людей майя. Используя уникальную методику, они хотят провести исследование органических остатков, сохранившихся в зубном налете.