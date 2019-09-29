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Жизнь

Ученые рассказали, чем полезен секс 50+

Сексуально активные пенсионеры реже страдают от проблем с памятью, заявили после тестов австралийские ученые, пишет Клопс.

Секс. Женщина.
Секс. Женщина.
СС0

Специалисты протестировали 2500 мужчин и 3000 женщин старше 50 лет. Опрос показал, что те, кто регулярно занимаются сексом, меньше страдают от заболеваний и чувствуют себя более жизнерадостными.

Исследователи также пришли к выводу, что пожилые люди, в жизни которых присутствует секс, обладают лучшей памятью и меньше страдают от старческой деменции.

По данным американских исследователей, в зрелом возрасте женщины получают большее удовольствие от близости, чем в молодом. Причиной эксперты назвали отсутствие стеснения, что помогает быстро решать возникающие в интимной сфере вопросы.

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