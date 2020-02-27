Ученые рассказали, как лучше всего успокоить кошек во время визита к ветеринару

Такое открытие сделали американские ученые, которые включали 21 кошке либо «кошачью» музыку, либо классическую, либо не включали ничего,
Известно, что классическая музыка снижает стресс у собак, живущих в приютах, а также у кошек во время посещения ветеринарных клиник. Но «кошачья» музыка успокаивает пушистых любимцев лучше классической.
Один из важных эффектов музыки — изменение психологического состояния того, кто ее слушает. Именно поэтому различные мелодии часто используют в психотерапии.
Ранее исследователи выяснили, почему внезапно кусаются кошки