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Жизнь

Ученые рассказали, как лучше всего успокоить кошек во время визита к ветеринару

Снизить стресс, который испытывают кошки в ветеринарной клинике, можно с помощью специально записанной для них музыки со звуками урчания и кормления котят, сообщает «N+1» со ссылкой на Journal of Feline Medicine and Surgery.

Кадр из фильма "Кошки".
Кадр из фильма "Кошки".
www.kinopoisk.ru.

Такое открытие сделали американские ученые, которые включали 21 кошке либо «кошачью» музыку, либо классическую, либо не включали ничего,

Известно, что классическая музыка снижает стресс у собак, живущих в приютах, а также у кошек во время посещения ветеринарных клиник. Но «кошачья» музыка успокаивает пушистых любимцев лучше классической.

Один из важных эффектов музыки — изменение психологического состояния того, кто ее слушает. Именно поэтому различные мелодии часто используют в психотерапии.

Ранее исследователи выяснили, почему внезапно кусаются кошки

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