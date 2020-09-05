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Жизнь

Ученые рассказали о главных ошибках в приготовлении мяса

Астралийские и корейские ученые доказали, что в аппетитной зажаристой корочке красного мяса во время термической обработки образуется вредное соединение, пишет РИА «Новости».

Блюдо с мясом
Блюдо с мясом
СС0

В корочке образуются белковые соединения, которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и осложнений при диабете.

Эти соединения образуются при карамелизации мяса при высокой температуре.

«Когда красное мясо обжаривают при высоких температурах — на гриле, в духовке или на сковородке — в нем образуются так называемые конечные продукты гликирования, или AGE, которые при регулярном употреблении жареного мяса накапливаются в организме, мешая нормальному функционированию клеток», — говорят эксперты.

Повышенное содержание AGE ученые выявили у людей, которые придерживались диеты HMD с высоким содержанием жареного красного мяса и обработанных зерновых. Оно крайне негативно сказывалось на состоянии сосудов и миокарда.

Исследователи советуют сократить количество потребляемого красного мяса или хотя бы изменить способы его приготовления.

Так, гриль или обжарка — не лучший выбор для тех, кто поддерживает здоровое питание. Альтернативой могут стать мясные блюда, приготовленные на медленном огне.

Также красное мясо советуют употреблять с зеленью, овощами или фруктами.

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