Ученые назвали серьезные причины, почему не стоит есть попкорн

Американские исследователи изучили образцы крови более 10 тыс. человек на наличие опасного химиката PFAS и обнаружили его у 70% испытуемых. Оказалось, что самый высокий уровень у тех, кто любит готовить попкорн в микроволновке.

Исследования рациона питания проводились в течение года, пишет WomenRambler со ссылкой на издание News Medical. Значительное количество химиката оказалось в крови у людей, злоупотреблявших фастфудом. Примечательно: чем чаще человек предпочитает домашнюю еду, тем ниже у него концентрация вредных веществ.

Исследователи объясняют это тем, что приготовленные в домашних условиях блюда меньше контактируют с материалами, содержащими химикаты.

Полифторалкильные вещества (PFAS) широко используются в промышленности. Они незаменимы при изготовлении антипригарных изделий, огнестойких пен и красок, грязеотталкивающих покрытий.

Ученые прозвали эти компоненты «вечными химикатами» из-за их слабой способности разрушаться. Они могут долгие годы находиться как в окружающей среде, так и организме человека.

Установлено что, PFAS-соединения вызывают серьезные проблемы со здоровьем: онкологию, иммунопатологические процессы, дисфункцию щитовидной железы, нарушения в репродуктивной системе.