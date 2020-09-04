Ученые рассказали, почему погибают сибирские леса

По мнению экспертов, такая ситуация продолжится до конца 2020 года, пишут РИА «Новости».
«Прогнозируется напряженная лесопатологическая обстановка. Основными негативными факторами, влияющими на состояние лесов, будут последствия лесных пожаров 2017—2020 годов, повреждение насаждений вредителями леса», — сообщили в ВНИИ ГОЧС.
Тяжелее всего лесам Красноярского края, Иркутской и Томской области.
Вопрос о восстановлении лесных зон специалисты рекомендуют поднять на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям.
Ранее ученые Сибирского федерального университета предсказали сокращение вырубки в ближайшие десятилетия, изучив влияние глобального потепления на сокращение сезона лесозаготовки в бореальных лесах Восточной Сибири.
«Большая часть сибирских бореальных лесов расположена в местности с относительно влажными лесными почвами, и заготовку древесины приходится вести в зимний период, когда устанавливается постоянный снежный покров и стойкие отрицательные температуры. В то же время в мире наблюдается устойчивая тенденция к потеплению климата, в связи с чем появилась гипотеза, что продолжительность сезона вырубки может сократиться в ближайшие десятилетия, и это существенно повлияет на экономический потенциал сибирских лесов», — рассказали исследователи.