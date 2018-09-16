Ученые выяснили, в какое время лучше всего заниматься сексом

Ученые выяснили, что утренний секс способствует продуктивности и хорошему настроению в течение всего дня. Вместе с тем, есть много пар, у которых никогда не было утреннего секса, пишет Inopressa со ссылкой на немецкое издание Focus.

В опросе о сексуальных привычках приняли участие 1000 людей, мужчины и женщины, средний возраст которых составил 36 лет, они находились в крепких отношениях и жили со своим партнером под одной крышей.

63% опрошенных женщин и 37% опрошенных мужчин признались, что у них никогда не было секса по утрам. 50% мужчин, тем не менее, выразили желание чаще заниматься сексом именно утромю О таком же желании рассказали лишь 20% женщин.

50% опрошенных женщин отметили, что по утрам у них просто нет настроения для секса, в то время как 35,6% отметили, что утром им не хватает времени. 32,9% указали, что в это время суток у них недостаточно энергии для секса.

По данным исследователей, пары, которые довольны своими отношениями, чаще занимаются сексом по утрам.