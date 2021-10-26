Ученые разгадали радиосигнал, полученный от звезды Проксима Центавра

Ученые сообщили о разгадке природы странного радиосигнала, якобы полученного от ближайшей к нам звезды Проксима Центавра.

В декабре 2020 года многие СМИ сообщили о необычном сигнале, который участники проекта Breakthrough Listen нашли в данных сети радиотелескопов.

Сигнал, получивший наименование BLC1, не был связан с какими-либо известными астрофизическими объектами или узнаваемыми земными помехами.

Теперь ученые пришли к выводу, что это все же радиопомехи, которые похожи на тот тип сигнала, который они искали, пишет Газета.Ru.

«К сожалению, нам не удалось подтвердить инопланетную природу радиосигналов, однако мы получили дополнительную уверенность, что сможем обнаружить и проанализировать на подлинность реальные сигналы внеземных цивилизаций», — заявил руководитель программы Breakthrough Initiatives Питер Ворден.

Две статьи об этом опубликованы в журнале Nature Astronomy.