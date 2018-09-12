Ученые разгадали тайну гигантской воронки на Ямале

Исследователи из МГУ обнаружили на Ямале первый на Земле ледяной вулкан. Воронка более 20 метров в диаметре оказалась следствием процесса, который ученые назвали «криовулканизмом».

Ледяной вулкан возник из высохшего озера в тундре. Дно озера начало промерзать сверху вниз, верхний слой грунта образовал ледяную крышку, под которой скопился углекислый газ.

Когда давление стало слишком большим, холм взорвался, из-за чего и образовалась воронка. Ранее криовулканизм фиксировали только на Марсе и на Церере, передает Nation News.

«Применение разных методов привело к одному выводу: Ямальский кратер — новое явление природы, которое мы решили назвать криовулканизмом по аналогии с термином, принятым в планетологии», — цитирует VSE42.ru слова профессора кафедры геохимии МГУ Андрея Бычкова.

Ранее исследователи считали, что воронка возникла из-за прорыва метана. Этой же причиной объяснялось появление нескольких других кратеров, часто возникающих на Ямале. Но исследования воронки показали, что взрыв метана не мог бы привести к таким последствиям.

Председатель президиума тюменского научного сообщества СО РАН академик Владимир Мельников ранее полагал, что подобные воронки образовались в 2012—2013 годах в связи с потеплением климата.