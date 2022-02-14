Ученые с МЧС облетели Алтайский край для прогноза грядущего паводка

Сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю и специалисты института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН с воздуха оценили снегозапасы в горах.

Данные нужны для прогноза развития паводковой ситуации. Специалисты облетели территории Змеиногорского, Третьяковского и Чарышского районов.

За последние несколько лет на территории края паводок шел по разным контрастным сценариям. Стандартные ситуации, когда большие снегозапасы определяют значительную высоту первой волны, нарушались.

Причем сложившиеся ситуации каждый год имели свою специфику, указывают в МЧС.

Пока все необходимые превентивные меры для недопущения подтоплений приняты. Прогноз на весеннее половодье оценивают как благоприятный.

Анализ данных снегозапасов показывает, что в бассейне Оби снежный покров составил от 59 до 137% нормы. Наименьшие снегозапасы сформировались в бассейнах рек Бия, Чарыш, Алей, Катунь и Кулунда, немногим выше среднемноголетних — по бассейнам рек Бурла и Чумыш.