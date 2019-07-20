Ученые сообщили, что красное вино поможет долететь до Марса

Американские медики выяснили, что ресвератрол — вещество, содержащееся в составе красного вина — защищает мускулы млекопитающих при низком уровне гравитации или ее отсутствии. Оно может помочь астронавтам и космонавтам избежать атрофии мышц при полете на Марс, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале Frontiers in Physiology.

В среднем люди, которые находятся на орбите, в месяц могут терять до 1% костной массы, пишет mir24.tv. У участников длительных полетов снижается объем крови, ослабевает иммунная система, а сердце начинает работать с перебоями, так как не получает естественной нагрузки.

«Если человек проживет всего три недели в космосе, объем мускулов в его голенях сокращается примерно на треть. Мы показали, что с этим можно бороться при помощи правильной диеты, что особенно важно для членов марсианских экспедиций, у которых не будет тренажеров, как у экипажа МКС», — считают ученые из Гарвардского университета.

Авторы исследования считают, что предположительно умеренная суточная доза ресвератрола поможет смягчить атрофию мышц в марсианских условиях.