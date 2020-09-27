Ученые установили, как секс связан с сердечным приступом

Сексуальная активность может снизить риск смерти после сердечного приступа на 35%. К такому выводу пришли ученые из Тель-Авивского университета, пишет Esquire.

В исследовании приняли участие 495 человек, переживших сердечный приступ в возрасте 65 лет и младше. Их разделили на две группы: в одной были те, кто сократил сексуальную активность, а в другой — те, кто поддерживал активную половую жизнь.

Уточняется, что за 22 года наблюдения 211 пациентов (43%) умерли. Но риск смерти в группе, которая продолжала заниматься сексом, был примерно на треть ниже.

«Некоторые пациенты долго не решаются возобновить сексуальную активность после сердечного приступа. Возобновление сексуальной активности вскоре после сердечного приступа может быть частью восприятия себя как здорового, функционирующего, молодого и энергичного человека», — рассказал автор исследования профессор Ярив Гербер.