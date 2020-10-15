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15 октября
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Жизнь

Ученые: в Арктике последние 3000 лет не было так тепло, как сейчас

Американские и канадские ученые зафиксировали беспрецедентное за последние три тысячи лет потепление в Арктике. Об этом пишет РИА «Новости», со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Арктика. Судно во льдах.
Арктика. Судно во льдах.
СС0

Климатологи из Массачусетского университета в Амхерсте и Университета Квебека изучили толщу осадочных отложений на дне озера Саут-Соутут, расположенного на острове Элсмир в канадской Арктике. Полученные данные помогли определить ежегодные относительные изменения температуры и атмосферного давления в регионе.

«Анализируя эти устойчивые связи, мы смогли понять, как менялась температура поверхности Атлантического океана за последние 2,9 тысячи лет — это самая полная запись на сегодняшний день», — отметил Франсуа Лапуанта из Центра исследования климатических систем.

Самые низкие температуры ученые зафиксировали в 1400—1600 годах нашей эры. А самые высокие — в последние десять лет.

Исследователи уверены, потепление в Арктике сейчас происходит в два или три раза быстрее, чем на остальной планете. Если в ближайшие несколько лет Атлантическое мультидекадное колебание не сместится в сторону более прохладной фазы, следующим летом можно ожидать еще более интенсивного таяния ледников канадской Арктики и Гренландии, что грозит дальнейшим подъемом уровня Мирового океана и другими неприятными экологическими последствиями.

«В последнее время летом в этом регионе преобладает высокое атмосферное давление — ясное небо и температуры, достигающие 20 градусов Цельсия, сохраняются в течение многих дней или даже недель подряд. Это оказало необратимое воздействие на снежный покров, ледники и вечную мерзлоту», — отмечает Лапуант.

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