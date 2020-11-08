Ученые выяснили, что человечество было не первой цивилизацией на Земле

Результатами исследования специалистов поделилось издание International Journal of Astrobiology. Так, ученые считают, что на планете наступает новая геологическая эпоха, которую предложили именовать антропоценом. Ее особенность состоит в том, что люди взаимодействует как с водной, так и воздушной и каменной оболочками Земли.
Исследователи отметили, что если до человечества на Земле существовали другие представители, которые достигли идентичного развития — фиксировался бы след. Как раз его и обнаружили специалисты.
Согласно опубликованным данным, для новой эпохи характерны модификации в химическом составе гор, а также увеличении средней температуры на Земле.
Кроме того, при антропоцене отмечается влияние на почву и воду. Исследователи нашли признаки того, что и 55 млн лет назад на планете произошел резкий скачок температуры.