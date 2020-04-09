Ученые выяснили, что леса Алтая «уходят» в горы

Граница произрастания леса в Горном Алтае смещается выше в горы из-за процессов глобального потепления, выяснила группа ученых из России, США, Италии и Великобритании. Это может привести к изменению местной экосистемы, включая появление одних представителей флоры и фауны и исчезновение других, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.