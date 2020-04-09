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Жизнь

Ученые выяснили, что леса Алтая «уходят» в горы

Граница произрастания леса в Горном Алтае смещается выше в горы из-за процессов глобального потепления, выяснила группа ученых из России, США, Италии и Великобритании. Это может привести к изменению местной экосистемы, включая появление одних представителей флоры и фауны и исчезновение других, сообщает пресс-служба Томского государственного университета.

Горный Алтай с высоты птичьего полета.
Горный Алтай с высоты птичьего полета.
Александр Тырышкин, www.gorno-altaisk.info.

Томские ученые начали исследование деревьев на северном склоне Северно-Чуйского хребта в 1957 году. Эти данные позволили исследователям выяснить, что во второй половине прошлого столетия смещение лесной границы относительно уровня моря значительно ускорилось.

Деревья «переместились» вверх примерно до отметки 2 200 метров над уровнем моря и продолжали расти на этой высоте в течение 34 лет (с 1965 года по 1999 год).

С 1996 года по 2006 год был резкий «скачок»: тогда молодые деревья появились на отметке 2 250 метров.

Авторы исследования отмечают, что в дальнейшем прогнозируется большая изменчивость климата с общим повышением температуры и экстремально сухими и жаркими периодами. Это оказывает существенное влияние на горные лесные экосистемы, где повышение температуры позволяет многим видам деревьев обосноваться на более высоких отметках и найти для себя благоприятные экологические ниши.

Так, например, перемещение границы леса на север в тундре может привести к сокращению традиционной растительности, в том числе ягеля, который является основной кормовой культурой для оленей.

По мнению ученых, серьезные климатические изменения могут привести к более быстрому сдвигу деревьев и увеличить скорость их перемещения в 100−1000 раз относительно естественных темпов миграции.

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