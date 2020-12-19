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Жизнь

Ученые выяснили, как одиночество влияет на память и воображение

Ученые из Канады изучили МРТ-снимки мозга и анкетные данные с психологической оценкой 40 тыс. пациентов, пишет News.mail.ru.

Одиночество.
Одиночество.
CCO

Специалисты разделили испытуемых на две группы: тех, кто чувствует себя одинокими, и тех, кто себя таковым не считает. При изучении их МРТ-снимков, ученые обнаружили, что мозг у представителей двух групп выглядит и работает по-разному.

Как полагают исследователи, одинокие люди используют свое воображение и память, чтобы справиться с социальной изоляцией.

«Из-за отсутствия желаемого социального опыта одинокие люди могут быть сконцентрированы на саморефлексии и воображаемом социальном опыте», — говорит ведущий автор исследования Натан Спренг. — Именно это и приводит в активное состояние функции памяти и воображения, основанные на пассивной сети".

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