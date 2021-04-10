Ученые выяснили, как стресс влияет на пол будущего ребенка

Женщины, переживающие сильный стресс, чаще рожают девочек, выяснили испанские ученые. Причины этого не ясны до конца — возможно, гормональные изменения влияют на вероятность зачатия, а возможно, приводят к более частым выкидышам эмбрионов мужского пола, пишет Газета.Ru.

Стресс во время зачатия может привести к рождению девочки, предполагают исследователи из Гранадского университета в Испании. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Development Origins of Health and Disease.

Авторы работы пригласили 108 беременных женщин. Ученые брали пробы их волос раз в несколько месяцев, начиная с девятой недели беременности и до родов. С помощью волос они отслеживали колебания в уровне кортизола — гормона стресса.

Исследователи обратили внимание, что у женщин с повышенным уровнем кортизола девочки рождались в два раза чаще.

Исследователи затрудняются дать этому явлению однозначное объяснение. Возможно, дело в особенностях работы стрессовой системы организма — стресс может повлиять на концентрацию половых гормонов. Но как именно это работает, пока неясно.

Известно, что тестостерон может влиять на формирование пола ребенка. И чем выше уровень стресса, тем больше у женщин вырабатывается тестостерона.

Кроме того, известно, что сперматозоиды, несущие Х-хромосому, определяющую женский пол, лучше пробираются через слизь в шейке матки при неблагоприятных условиях.

Также эмбрионам мужского пола требуется больше времени, чтобы завершить ранние стадии развития. Если женщина находится в стрессовых условиях или страдает депрессией, может произойти выкидыш. Эмбрионы женского пола оказываются более устойчивы к таким условиям.

Как оказалось, среди женщин, подвергающихся физическому стрессу, соотношение рожденных мальчиков и девочек составляет 4:9, психологическому — 2:3.