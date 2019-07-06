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Жизнь

Ученые выяснили, как утренний секс связан с похмельем

Бразильские ученые провели большое исследование, чтобы узнать как утренний секс влияет на похмелье у мужчин, пишет Федерал-Пресс.

Секс, женщина.
Секс, женщина.
СС0

В исследовании приняли участие 220 пар добровольцев. Они выпивали достаточно большое количество алкоголя, ложились спать и после сна занимались сексом.

Эксперты проанализировали полученные данные и пришли к выводу, что в первый час после интима состояние мужчин было лучше, чем при похмелье без занятия любовью.

По мнению экспертов, во время утреннего секса в организме мужчины вырабатывается дополнительное количество «гормона счастья». Это, в свою очередь, позволяет легче перенести похмелье.

Помимо этого, во время интима, человек вынужден вдыхать больше кислорода. Это также облегчает похмельный синдром, выводя токсины.

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