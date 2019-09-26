Ученые выяснили, какой продукт помогает бороться с возрастным набором веса

Данные о рационе почти 150 тысяч человек показали, что хотя бы 14 граммов орехов в день уменьшают ежегодный набор веса на 0,19 килограмма, сообщает портал N+1 со ссылкой на журнал BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Испытуемые с 1984 по 2011 годы заполняли подробные анкеты о своем рационе. По этим данным можно было сопоставить то, как менялся вес участников и состав их диеты, в том числе содержание в ней орехов — грецких, прочих древесных орехов (например, фундук, кешью и так далее).

Результаты показали, что в среднем участники-мужчины набирали со временем 0,77 килограмма за четыре года, а участницы — 1,14−1,81 килограмма. Те, кто стал есть по крайней мере по половине порции орехов в день (за порцию считалось 28 граммов орехов, то есть половина порции — это 14 граммов), набирали на 0,19 килограммов меньше веса за четырехлетний период — в случае, если все орехи объединяли в одну категорию.

Пост. Орехи СС0

Потребление только грецких орехов было связано со снижением веса на 0,37 килограммов за четыре года, остальных древесных орехов — на 0,36 килограмма, а арахис — на 0,14 килограмма.

Ученые оценили эффект от орехов в случае, если ими заменяют другие продукты. Оказалось, что если половину порции десерта заменить на половину порции грецких орехов, набор веса уменьшается примерно на 0,42 килограмма.