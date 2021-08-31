31 августа
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Жизнь

Ученые выявили прямое влияние солнечного света на сексуальную жизнь людей и мышей

Израильские ученые объяснили влияние ультрафиолета-В на сексуальное поведение. Их научная работа опубликована в Cell Reports, пишет «Медпортал».

Все о сексе
Все о сексе

О влиянии солнечного света на поведение и гормональное регулирование сексуальности известно давно, однако механизмы такого действия оставались скрытыми.

В новом исследовании ученые продемонстрировали, чем обусловлено влияние средневолнового ультрафиолетового излучения (ультрафиолета-В, УФ-В) на мышей и людей. Это один из видов излучения, присутствующих в солнечном свете.

На ранних этапах исследования ученые проверили, как действует УФ-В на поведение мышей. Эффект был выразительным: под действием света у самок увеличивалось выделение половых гормонов, яичники увеличивались, период спаривания продлевался. Самки и самцы проявляли повышенный интерес друг к другу.

Чтобы уточнить, как УФ-В влияет на поведение животных, ученые вывели генетически измененных мышей. У них отсутствовал ген, который отвечает за реакцию кожи на такое излучение. Без этого гена ультрафиолет не оказывал стимулирующего действия.

Авторы исследования пришли к выводу, что действие ультрафиолета связано именно с его влиянием на кожу.

Мышь. Опыт.
Мышь. Опыт.
CCO

В финальной части исследования участвовали 32 человека. После облучения УФ-В ученые обнаружили у участников усиление романтического настроения. В то же время, у мужчин несколько повысился уровень агрессивности.

Похожими результаты были, когда участников эксперимента попросили прятаться от солнца в течение двух дней, а затем загорать 25 минут. Анализы крови показали, что после загара у них увеличился уровень половых гормонов.

Авторы исследования предполагают, что в будущем воздействие ультрафиолета-В можно будет применять в лечении людей с низким уровнем половых гормонов. Однако прежде необходимо провести крупные исследования.

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