Ученые впервые нашли останки денисовского человека не в Алтайском крае

Останки древнего денисовского человека впервые обнаружили не на Алтае, пишет N+1 со ссылкой на исследование в научном журнале Nature. Древнюю челюсть ученые нашли на Тибетском плато в 2 тысячах километров от Денисовой пещеры в Алтайском крае и на высоте 3 тысячи метров над уровнем моря.

Находку сделали еще в 1980 году в карстовой пещере Байшия на Тибетском плато в центральной части Китая. Обладателя найденной челюсти с двумя зубами удалось проанализировать лишь спустя 30 лет. Оказалось, что она принадлежала денисовцу.

Ученые отмечают, что это самый крупный фрагмент останков этого редкого древнего типа людей из всех, что удалось обнаружить археологам.

Останки вымершего денисовского человека. Dongju Zhang / Lanzhou University

Ранее ученые не могли понять, почему они не находят останки денисовцев за пределами Сибири. Теперь ответ найден — у древних пещерных людей зафиксировали генетические мутации. Они долго жили в высокогорной среде в Тибете, а затем переселились в Сибирь.

По предположениям археологов, расселение денисовского человека произошло в период ослабления ледникового периода, когда люди могли рассредоточиться даже в непривлекательных районах Азии.

Homo altaensis жили в Денисовой пещере (территория Алтайского края в наше время) по меньшей мере 200 тысяч лет назад, а поселиться в ней они могли как минимум 300 тысяч лет назад. Неандертальцы пришли на Алтай 100−200 тысяч лет назад. Два вида древних людей какое-то время жили бок о бок и даже скрещивались друг с другом.