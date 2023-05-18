Ученые зафиксировали необычные звуки в небе

Ученые зафиксировали с помощью воздушных шаров необъяснимые звуки. Их источник неизвестен. Об этом сообщает Independent .

Ученые запустили в стратосферу небольшие воздушные шары, наполненные горячим воздухом. С помощью специальных аудиоприборов они могут уловить звуки, которые больше нигде не слышны. Например, звуки волн в океане, раскаты грома или взрывы.

Ученые собирались исследовать активность вулканов, чтобы узнать о возможных извержениях. Однако во время экспериментов некоторые шары стали фиксировать непонятные звуки на низких частотах.

По словам исследователей, шум напоминает потрескивание и шуршание. Его источник до сих пор не найден. Подобный звук фиксировали и ранее - в 1960-х годах.

Ученый не связывает таинственный шум с чем-то мистическим. Он предполагает, что их источник не найден из-за несовершенства современной науки.

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