Ученые заявили, что собаки полезны для психологического развития детей

У тех детей, у кого были собаки, реже возникали проблемы с поведением или конфликты со сверстниками, сообщает The New York Times .

Жизнь в доме с собакой может быть связана с более здоровым психологическим развитием детей младшего возраста.

Австралийские ученые собрали данные 1646 родителей мальчиков и девочек в возрасте от трех до пяти лет по различным социально-демографическим факторам — братьям и сестрам, времени сна, уровню образования родителей, их работы и так далее.

Они также собрали информацию о владении собакой, активной игре с животным и семейном выгуле питомца. Ученые использовали шкалу для измерения социального и эмоционального развития детей.

После учета всех факторов по сравнению с детьми без собак, те, у кого они были, примерно на 30% имели меньше проблем с поведением, на 40% меньше трудностей с общением и на 34% больше примеров социального поведения.