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Ученики профильного класса Алтай-Кокса знакомятся с производством

Школьники профильного класса Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) проходят учебную практику на заводе.

Ученики профильного класса Алтай-Кокса знакомятся с производством
Ученики профильного класса Алтай-Кокса знакомятся с производством
архив фото компании "Алтай-Кокс"

На экскурсиях старшеклассники знакомятся с технологией производства кокса. В химических лабораториях им демонстрируют различные методы исследований качества коксохимической продукции. Это помогает ребятам глубже понять профильный предмет химию, определиться с выбором будущей профессии, получить практические навыки в условиях реального производства.

Ученики профильного класса Алтай-Кокса знакомятся с производством
Ученики профильного класса Алтай-Кокса знакомятся с производством
архив фото компании «Алтай-Кокс»

Профильный класс Алтай-Кокса в заринской школе № 15 открыли в сентябре 2018 года. Для старшеклассников проводят дополнительные занятия и факультативы по химии и биологии, направляют на подготовительные курсы в ведущие вузы Сибирского региона. Выпускники профильного класса будут иметь преимущества при поступлении в технические вузы, а в дальнейшем — при трудоустройстве на предприятие.

Ученики профильного класса Алтай-Кокса знакомятся с производством
Ученики профильного класса Алтай-Кокса знакомятся с производством
архив фото компании «Алтай-Кокс»

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com.

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