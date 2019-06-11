На экскурсиях старшеклассники знакомятся с технологией производства кокса. В химических лабораториях им демонстрируют различные методы исследований качества коксохимической продукции. Это помогает ребятам глубже понять профильный предмет химию, определиться с выбором будущей профессии, получить практические навыки в условиях реального производства.

Ученики профильного класса Алтай-Кокса знакомятся с производством архив фото компании «Алтай-Кокс»

Профильный класс Алтай-Кокса в заринской школе № 15 открыли в сентябре 2018 года. Для старшеклассников проводят дополнительные занятия и факультативы по химии и биологии, направляют на подготовительные курсы в ведущие вузы Сибирского региона. Выпускники профильного класса будут иметь преимущества при поступлении в технические вузы, а в дальнейшем — при трудоустройстве на предприятие.

Ученики профильного класса Алтай-Кокса знакомятся с производством архив фото компании «Алтай-Кокс»

Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com.