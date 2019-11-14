Ученый Алтайского медуниверситета со своей техникой йоги стал победителем в важном конкурсе

Вячеслав Зорькин, кандидат медицинских наук и преподаватель АГМУ, стал победителем городского выставочного конкурса «Здоровое поколение» в номинации «Лучшая оздоровительная технология». Он продвигает «здравную йогу» — свою собственную разработку на основе хатха-йоги, которая позволяет устранить боли в спине и восстановить работу позвоночника.

О «здравной йоге»

Как отмечает автор проекта, оздоровительная йога позволяет воздействовать на разные отделы тела человека, в том числе и на отделы позвоночника, тем самым восстанавливая работу организма.

Особенность методики в том, что при нарушениях подвижности позвоночника и других сопутствующих патологиях можно заниматься оздоровлением тех болезненных участков тела, которые на сегодняшний день недоступны для других немедикаментозных воздействий.

Выставка-ярмарка «Здоровое поколение». Анна Зайкова

О пользе участия в выставке «Здоровое поколение»

Прежде всего, Вячеслав выделяет возможность знакомства со специалистами из разных сфер, интеграцию с различными компаниями.

Вячеслав Зорькин:

У нас не хватает времени для того, чтобы узнать, какие направления вообще есть в Барнауле, какие специалисты существуют. Наш кругозор, к сожалению, в этом отношении часто сужен. А на таких мероприятиях мы друг на друга смотрим, общаемся, узнаем, кто чего добился, делимся опытом, договариваемся и объединяемся.

Из положительных моментов он также выделил то, что благодаря конкурсу узнал о поддержке молодых бизнесменов, которая осуществляется в нашем городе.

Вячеслав Зорькин:

Большое значение для меня имеет диплом за первое место, который теперь висит на стене в моей организации. Для меня, как практикующего врача, это очень важно, потому что клиенты это видят и ценят. Награда городского уровня — это ценный вклад в развитие моей организации.

Выставка-ярмарка «Здоровое поколение». Анна Зайкова

О планах на будущее

До участия в конкурсе Вячеслав занимался с детьми персонально, в группах работал только со взрослыми. Теперь Зорькин планирует расширять свою врачебную деятельность:

Вячеслав Зорькин:

На сегодняшний день я только обучаю людей, которые в этом нуждаются. Но у меня в планах учить и тех, кто мог бы транслировать мою методику дальше, как минимум в русскоязычных территориях.

Основное направление, по которому Вячеслав намерен развиваться — биохакинг (оптимизация работы организма). Он начал им заниматься в 2019 году. Считает, что это очень перспективное направление. Зорькин отмечает, что биохакингом в Барнауле занимаются немногие. Но он смог найти специалистов, с которыми сейчас разрабатывает различные программы биохакинга.

Выставка-ярмарка «Здоровое поколение». Анна Зайкова

О проведении конкурса

Вячеслав отметил большой вклад мэрии Барнаула в организацию и проведение конкурса «Здоровое поколение». По его мнению, было бы еще лучше, если бы выставка проводилась не осенью, а весной или летом.

Предприниматель надеется, что в следующем году конкурсная программа будет развиваться.

Вячеслав Зорькин:

В целом, очень понравилось. Особенно то, как представители городской власти в течении двух дней конференции активно нас поддерживали, консолидировали наши действия. Это был хороший опыт для города и для нас.

Выставка-ярмарка «Здоровое поколение». Фото предоставлено организатором

Справка

Первая специализированная ярмарка-выставка проводилась администрацией города совместно с Алтайской региональной общественной организацией «Профессиональная Ассоциация натуральной медицины, специалистов по натуропатии и натуротерапии», ООО «Юнитек» и ООО «Алтайская ярмарка» в рамках реализации муниципальной программы развития предпринимательства в Барнауле.

Цель конкурса — способствовать сохранению здоровья жителей Алтайского края. В Барнауле выставка-ярмарка проводилась 20 и 21 сентября 2019 года.