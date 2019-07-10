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Жизнь

Ученый нашли новый способ эффективного похудения

Американские ученые заявили, что желающим похудеть, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на медиков из Университета штата Джорджия.

Похудение. Вес.
Похудение. Вес.
СС0

Исследователи связали слабые мышцы с частыми стрессами, отсутствием необходимой физической активности и определенным влиянием питания на организм.

То есть, с факторами, которые снижают чувствительность к инсулину, увеличивая тем самым риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты не исключают, что физическая форма человека может быть одним из важнейших показателей здоровья, и что состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы, например, затрудняя его или делая в итоге неэффективным. Речь о ситуациях, когда люди после похудения не могут удержать вес.

Есть масса преимуществ развития мышечной системы. Фактически, более высокая мышечная масса связана с повышенной чувствительностью к инсулину, в то время как нечувствительность к инсулину может привести к диабету. Также мускулы используют много кислорода и в целом потребляют много энергии, — отметил доктор Райан Харрис из Университета штата Джорджия.

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