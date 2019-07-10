Ученый нашли новый способ эффективного похудения

Американские ученые заявили, что желающим похудеть, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на медиков из Университета штата Джорджия.

Исследователи связали слабые мышцы с частыми стрессами, отсутствием необходимой физической активности и определенным влиянием питания на организм.

То есть, с факторами, которые снижают чувствительность к инсулину, увеличивая тем самым риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты не исключают, что физическая форма человека может быть одним из важнейших показателей здоровья, и что состояние мышц влияет на процесс работы над снижением жировой массы, например, затрудняя его или делая в итоге неэффективным. Речь о ситуациях, когда люди после похудения не могут удержать вес.