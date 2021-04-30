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Жизнь

Ученый оценил риск потенциального контакта человека с инопланетянами

Американский ученый Митио Каку заявил, что человек в скором времени может встретиться с инопланетными цивилизациями. Обнаружить их новый космический телескоп, который скоро придет на замену «Хабблу», — космический телескоп имени Джеймса Уэбба, пишет ForPost.

Космос.
Космос.
unsplash.com

Как рассказал Каку в интервью The Guardian, установка нового космического телескопа многократно увеличит шанс на встречу с инопланетными цивилизациями — по его словам, это может произойти уже в этом столетии.

«Я думаю, что шанс встречи с инопланетной цивилизации довольно высок. Некоторые мои коллеги считают, что мы сами должны их выискивать и первыми пойти на контакт. Мне кажется, что это ужасная идея. Мы все знаем, что произошло с Монтесумой, когда он встретился с Кортесом в Мексике много сотен лет назад. Лично я считаю, что инопланетяне будут дружелюбны, но я бы на это не рассчитывал», — сказал Каку.

Одним из возможных мест, где стоит искать инопланетную жизнь, является ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра. Учёные зафиксировали необычный радиосигнал из этой звездной системы, который может являться признаком разумной жизни.

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