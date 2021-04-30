Ученый оценил риск потенциального контакта человека с инопланетянами

Как рассказал Каку в интервью The Guardian, установка нового космического телескопа многократно увеличит шанс на встречу с инопланетными цивилизациями — по его словам, это может произойти уже в этом столетии.
«Я думаю, что шанс встречи с инопланетной цивилизации довольно высок. Некоторые мои коллеги считают, что мы сами должны их выискивать и первыми пойти на контакт. Мне кажется, что это ужасная идея. Мы все знаем, что произошло с Монтесумой, когда он встретился с Кортесом в Мексике много сотен лет назад. Лично я считаю, что инопланетяне будут дружелюбны, но я бы на это не рассчитывал», — сказал Каку.
Одним из возможных мест, где стоит искать инопланетную жизнь, является ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра. Учёные зафиксировали необычный радиосигнал из этой звездной системы, который может являться признаком разумной жизни.